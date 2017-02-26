AFP
Лингард и Марсьяль выйдут в старте на финал с «Саутгемптоном»
Жозе Моуринью и Клод Пюэль назвали стартовые составы на финал Кубка английской Лиги.
«МЮ»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Лингард, Мата, Марсьяль, Ибрагимович.
«Саутгемптон»: Форстер, Седрик, Йосида, Стивенс, Бертран, Ромеу, Дэвис, Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд, Габбьядини.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию финала, который начнется в 19:30 мск.
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