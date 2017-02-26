AFP

Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович забил 25 мячей в шестом сезоне кряду после 30-летия

Ибрагимович забил 25 мячей в шестом сезоне кряду после 30-летия
Eurosport

55 мин. назад

Годы идут, клубы меняются, а швед все тот же.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович открыл счет в финальном матче Кубка английской Лиги против «Саутгемптона» на 19-й минуте. Этот гол стал для шведа 25-м в сезоне-2016/17.

Ибрагимович в шестом клубном сезоне подряд преодолел отметку в 25 забитых мячей. Серия стартовала уже после 30-летнего юбилея, когда Златан еще выступал за «Милан».

  • Ни один из партнеров Ибрагимовича по «МЮ» не забил в сезоне-2016/17 больше 9 голов.
  • В сезоне-2015/16 Златан впервые забил 50 мячей.

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