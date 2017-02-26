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«МЮ» выиграл Кубок Лиги благодаря дублю Златана Ибрагимовича

«МЮ» выиграл Кубок Лиги благодаря дублю Златана
Eurosport

33 мин. назад

«Саутгемптон» упирался, но проиграл – 2:3.

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 3:2

Голы:

1:0 – Златан Ибрагимович, 19'

2:0 – Джесси Лингард, 38'

2:1 – Маноло Габбьядини, 45'

2:2 – Маноло Габбьядини, 48'

3:2 – Златан Ибрагимович, 87'

  • Нападающий «Саутгемптона» стал четвертым итальянцем, забившим в финале Кубка Лиги.
  • Габбьядини открыл счет в матче в начале первого тайма, но боковой судья отменил гол, ошибочно засчитав офсайд.
  • Ибрагимович забил 26 мячей за «МЮ» во всех турнирах.
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл пятый Кубок Лиги в истории.
  • Манкунианцы повторили рекорд «Ливерпуля», завоевав 41-й трофей.

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