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«МЮ» выиграл Кубок Лиги благодаря дублю Златана Ибрагимовича
«Саутгемптон» упирался, но проиграл – 2:3.
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 3:2
Голы:
1:0 – Златан Ибрагимович, 19'
2:0 – Джесси Лингард, 38'
2:1 – Маноло Габбьядини, 45'
2:2 – Маноло Габбьядини, 48'
3:2 – Златан Ибрагимович, 87'
- Нападающий «Саутгемптона» стал четвертым итальянцем, забившим в финале Кубка Лиги.
- Габбьядини открыл счет в матче в начале первого тайма, но боковой судья отменил гол, ошибочно засчитав офсайд.
- Ибрагимович забил 26 мячей за «МЮ» во всех турнирах.
- «Манчестер Юнайтед» выиграл пятый Кубок Лиги в истории.
- Манкунианцы повторили рекорд «Ливерпуля», завоевав 41-й трофей.
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