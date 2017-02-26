Дубль Златана Ибрагимовича и еще мячи из горячего финала Кубка английской Лиги

«Манчестер Юнайтед» завоевал второй титул при Жозе Моуринью, обыграв в драматичном финале Кубке английской Лиги «Саутгемптон» со счетом 3:2.

На 19-й минуте счет открыл Златан Ибрагимович дальним выстрелом со штрафного.

Спустя еще 19 минут Джесси Лингард отправил мяч в притирку со штангой, а Фрейзер Форстер не успел никуда.

Еще при счете 0:1 судья отменил чистый гол Маноло Габбьядини, но в добавленное к первому тайму времени итальянец добился своего, в упор расстреляв ворота «МЮ».

Не успели команды вернуться на поле, как Габбьядини сравнял счет ударом с разворота.

Но все усилия итальянца в одиночку вытащить «Саутгемптон» перечеркнули Андер Эррера и Златан Ибрагимович. На 87-й минуте испанец круто навесил, а швед пробил головой.

«МЮ» завоевал второй трофей в сезоне-2016/17.

В августе команда победила в Суперкубке Англии.

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