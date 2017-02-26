Златан Ибрагимович подколол Поля Погба после финала Кубка Лиги

«МЮ» завоевал Кубок английской Лиги, победив в финале «Саутгемптон» (3:2) благодаря дублю Златана Ибрагимовича. После матча швед и другой дебютант манкунианцев Поль Погба дали совместное флэш-интервью, в ходе которой Златан по-дружески подколол одноклубника.

– Вот для чего мы его купили...

– Купили? Я пришел бесплатно. Это тебя купили.

– Вот для чего он пришел сюда, – со смехом исправился Поль.

Ибрагимович перешел в «МЮ» на правах свободного агента и забил 26 голов в сезоне-2016/17. Ни один из партнеров шведа не достиг в 10 забитых мячей.

Погба был куплен в августе за рекордные 105 млн евро. На его счету 7 голов.

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