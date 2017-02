Манчестер у поля. Как выглядел финал Кубка Лиги с трибуны «Уэмбли»

В этом матче изначально было слишком много красивых параллелей, которые так и напрашивались в заголовок. «Красные дьяволы» против «святых». Хмурый северо-запад Англии против одного из южных портов королевства. Претендент на звание самого титулованного клуба против команды, у которой всего один трофей – Кубок Англии-1976.

Но с раннего февральского утра похожего среди участников финала оказалось больше, чем различного. Началось все с болельщиков: толпа разной степени красноты захватила северо-западное направление лондонского метро за несколько часов до матча. Пока я раздумывала, как бы запретить встречаться в финалах командам в одной цветовой гамме, перед глазами мелькали красно-черные шарфы «Юнайтед» и полосатые футболки красно-белых «святых». Вторых в вагоне до станции «Уэмбли Парк» оказалось ощущалось больше (свое присутствие они обозначали даже стикерами), зато первые громче звучали.

Большую часть существования «Уэмбли» слыл стадионом с мертвой атмосферой – британским аналогом огромных и бездушных «Лужников». На матчах национальных сборных здесь нестерпимо тоскливо (с другой стороны, особого веселья от игр вроде Англия – Мальта ждать не приходится), встречи «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов смотрятся в худших традициях театра (душераздирающая драма под вялые овации публики), а самое веселье под аркой происходит только под риффы с вокалом от Coldplay или Адель.

Но пару раз в год на финалах кубков «Уэмбли» начинает жить особенной для себя – и довольно привычной для других стадионов – атмосферой. 40 тысяч болельщиков с каждой стороны вдыхают в огромную площадку жизнь, прилегающие территории делятся на две фан-зоны, палатки с бургерами и сувенирной атрибутикой рубят квартальную кассу, и самый вместительный стадион Англии наконец-то становится похожим на футбольную арену.

За полчаса до старта я обнаружила себя в западной части стадиона: той, что отдана болельщикам «Саутгемптона». На креслах ждут заботливо разложенные красно-белые шарфы, вокруг – улыбающиеся болельщики всех возрастов, а журналисты в ложе прессы осторожно признаются в симпатиях к команде Клода Пюэля – истории про андердогов любят все и всегда.

Пятиминутная церемония открытия финала отгремела с пиротехникой и гимном Англии, и на противоположной трибуне возник яркий контраст между фанатами. Половина «МЮ» – куда более темная, а белые-красные полосы на футболках и шарфах «Саутгемптона» осветили и без того «святых». Напрашивается еще одна аналогия про борьбу добра и зла, которая лишь подкрепилась событиями первой четверти часа. На 11-й минуте на табло мелькнул процент владения мячом (60 на 40 в пользу Манчестера), но внимания на экран никто не обратил. Габбьядини занес мяч в пустые ворота, светлая сторона Уэмбли вскочила на ноги, чтоб через секунды злобно загудеть в адрес линейного арбитра и его поднятого флажка.

«Oh when the Saints go marching in», – фанаты «Сотона» затянули мелодию («Когда святые маршируют»), и по смыслу, и по исполнению напоминающую хоровое пение. «Дьяволы» на трибунах ответили резким и будто бы гавкающим «Юнайтед!», а главный дьявол в команде Мoуринью буднично забил со штрафного. Форстер дотянулся до мяча кончиками пальцев, но этого мало: Златан во второй раз за сезон (после матча за Суперкубок) отправил мяч в сетку ворот Уэмбли.

К концу первого часа инициативу перехватил «Саутгемптон»: «Юнайтед» пару раз спас Де Хеа. Тем обиднее для половины стадиона гол Лингарда. Манчестер буднично забил второй, якобы сняв все вопросы о победителе и дальнейшем ходе игры. На трибунах начало пахнуть жареным луком: это буфеты на секторах готовились к перерыву, и болельщики потихоньку потянулись в подтрибунку к бургерам и газировке.

Возвращаться пришлось внезапно: Габбьядини во второй раз (но в первый официальный) прокинул мяч мимо Де Хеа, и светлая половина стадиона взорвалась овацией.

Второй тайм начался бодро: «Саутгемптон» заработал несколько угловых подряд, вынуждая защиту соперника серьезно поработать, а затем Габбьядини гениально извернулся в штрафной и переправил мяч мимо вратаря. Жозе позже на пресс-конференции назвал этот гол феноменальным, а все происходящее дальше объяснил разницей в сыгранных за последние недели матчей: «У нас было четыре игры за 10 дней. Пока «Саутгемптон» тренировался в Испании, мы путешествовали: играли в Кубке, АПЛ, Лиге Европы. После второго гола, когда все тактические наработки немного отошли на второй план, стала ощутима эта разница в свежести».

При 2:2 болельщики «Саутгемптона» больше не затихали. Половина «Уэмбли» превратилась в красно-белое месиво из шарфов, флагов и воздушных шариков. На поле же парни с юга могли дважды (спас сначала Байи, а затем штанга). На 62-й минуте различия между светлой и темной стороной Уэмбли стали еще явственнее: «святые» зажгли фонарики в память о бывшем владельце Маркусе Либхере, который в 2009-м спас клуб от ликвидации.

А за 15 минут до, казалось бы, дополнительного времени на передний план вышла разница в индивидуальном классе. На 74-й минуте «МЮ» заработал штрафной: болельщики «Саутгемптона» успокоили себя, что эта точка чуть дальше, чем та, с которой Ибрагимович забил в первом тайме. Златан и правда отправил мяч в стенку, но через пару минут дубль едва не записал Лингард, из пределов штрафной пульнувший мяч выше девятки.

Матч логично скатывался в овертайм, но на 88-й минуте «МЮ» стремительно рвался в контратаку после нескольких неудачных ударов по воротам от Стивенса, Линга и Уорд-Прауза. Фанаты обнимали головы, будто чувствуя, к чему это сейчас приведет. Мягкий навес от Кэррика – и 35-летняя голова Златана приносит Манчестеру еще один кубок.

Уже в добавленное время «Саутгемптон» пытался сотворить еще одно чудо, но когда где-то в центре поля снесли Ибрагимовича, становится понятно – это конец. Шведа признали лучшим игроком матча, и он упивался моментом, позируя перед камерами с кубком и подшучивая над Погба. Игроки «Саутгемптона» в это время раздали автографы тем немногим болельщикам, которые остались на трибунах смотреть награждение.

На пресс-конференции Пюэль выглядел подавленным, а пришедший следом за ним Моуринью в первую очередь отдал оппоненту респект: «Мужчина, который сидел за этим столом до меня, и его команда заслужили дополнительное время. Пропустить гол за пару минут до него – это душераздирающе». Кажется, вся неделя прошла у Жозе под знаком поддержки коллег.

Разговор победителя с журналистами длился недолго. Обсуждали настроение («Я очень рад!»), планы на будущее («У меня длинный контракт, и я надеюсь, что мы выиграем вместе с «Юнайтед» еще не один трофей»), впечатления от матча («Это один из тех финалов, в которых я участвовал и который мне не понравился. Мы выглядели не лучшим образом, хотя были фаворитами встречи»). Но главная суть все равно сводилась к одному.

«Я знаю потенциал Златана, мы работали вместе с ним. Но когда мы приглашали его сюда, именно он принимал решение. Потому что только глупец поедет в Англию в 35 лет, не будучи уверенным на все 100%, что он сможет это выдержать. Когда игрок принимает насколько серьезное решение, значит, он готов и уверен в том, что справится со всеми вызовами, которые предлагает футбол в этой стране. Так что пожалуйста, переправьте все благодарности ему, а не мне».

Кажется, Жозе впервые довольствовался наградой за лучшую роль второго плана, а не за главный характер бестселлера.

