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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович: «Я животное. Ощущаю себя львом»

Ибрагимович: «Я животное. Ощущаю себя львом»
Eurosport

1 час назад

Швед впервые сравнил себя не с богом.

По завершении финального матча Кубка английской Лиги, в котором «МЮ» переиграл «Саутгемптон (3:2), а сам Ибрагимович сделал дубль, форвард поделился ощущениями от своей игры.

«Я животное. Ощущаю себя львом. Нет, не ощущаю, я и есть лев. Чувствую себя в хорошей форме. Я усердно тренируюсь, а люди в раздевалке это знают.

Каждый сезон я ставлю перед собой цели и иду к ним. Чтобы достичь успеха, мне нужно упорно тренироваться и страдать. Только так я добиваюсь запланированного», – заявил Златан The Guardian.

  • На счету Ибрагимовича 27 голов за «МЮ» в 2016/17 году.
  • Швед забивает больше 25 голов каждый сезон, начиная с 30-летнего возраста.
  • Златану 35 лет. Его контракт с «дьяволами» действует до лета 2017 года, но может быть продлен еще на сезон.

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