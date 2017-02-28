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Реакция сэра Алекса Фергюсона на гол Ибрагимовича, которая разожгла бы любую фанатскую трибуну

Реакция Фергюсона на гол Ибры, которая разожгла бы любую фанатскую трибуну
Eurosport

1 час назад

Чистое футбольное счастье.

В финальном матче Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» расправился с «Саутгемптоном» – 3:2. Первый гол манки забили на 19-й минуте усилиями Златана Ибрагимовича, который пробил Фрейзера Форстера ударом со штрафного.

Самую яркую реакцию на забитый мяч камеры выхватили в VIP-ложе «Уэмбли», где сэр Алекс впал в экстаз.

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Лиги в пятый раз.
  • Манки взяли первый титул при Жозе Моуринью.
  • Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 годы.
  • На счету Ибрагимовича 27 голов за «МЮ» в 2016/17 году.

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