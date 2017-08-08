АФК Уимблдон
    -
    21:45
    08.08.17
    Стадион Черри Ред Рекордс Фэнз
    Брентфорд
      Кубок английской Лиги • 1-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      АФК Уимблдон - Брентфорд
      Кубок английской Лиги - 8 августа 2017

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем АФК Уимблдон – Брентфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Нил Ардли или Дин Смит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче АФК Уимблдон – Брентфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются АФК Уимблдон и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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