Рединг
    -
    22:00
    08.08.17
    Мадейски Стэдиум
    Гиллингем
      Кубок английской Лиги • 1-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Рединг - Гиллингем
      Кубок английской Лиги - 8 августа 2017

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Рединг – Гиллингем на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Яаап Стам или Adrian Pennock? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рединг – Гиллингем? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рединг и Гиллингем, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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