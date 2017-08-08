Шеффилд Уэнсдей
    -
    21:45
    08.08.17
    Хиллсборо
    Честерфилд
      Кубок английской Лиги • 1-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Шеффилд Уэнсдей - Честерфилд
      Кубок английской Лиги - 8 августа 2017

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Шеффилд Уэнсдей – Честерфилд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карлос Карвальял или Гэри Колдуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шеффилд Уэнсдей – Честерфилд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шеффилд Уэнсдей и Честерфилд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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