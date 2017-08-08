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Сканторп Юнайтед - Ноттс Каунти

Кубок английской Лиги - 8 августа 2017

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Сканторп Юнайтед – Ноттс Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Сканторп Юнайтед – Ноттс Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сканторп Юнайтед и Ноттс Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

