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Тоттенхэм - Вест Хэм

Кубок английской Лиги - 25 октября 2017

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Тоттенхэм – Вест Хэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Славен Билич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Вест Хэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Тоттенхэм и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

