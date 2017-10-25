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Челси - Эвертон
Кубок английской Лиги - 25 октября 2017
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Челси – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или David Unsworth? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Челси и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Всем привет! «Эвертон» попрощался с Роналдом Куманом. Поможет ли это команде Руни – узнаем совсем скоро. Меня зовут Руслан Хрипун, выступаем в 21:45 по Москве.