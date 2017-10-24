Манчестер Сити
    -
    22:00
    24.10.17
    Этихад
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Кубок английской Лиги • 4-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Вулверхэмптон Уондерерс
      Кубок английской Лиги - 24 октября 2017

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Манчестер Сити – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Вулверхэмптон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Сити и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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