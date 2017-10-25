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«Общепризнанный лучший игрок всех времен». Вики-страничка щегла «Арсенала» после дубля «Норвичу»
Фанаты «канониров» очень впечатлились игрой Эдварда Нкетиа в матче Кубка Лиги.
«Арсенал» с трудом переиграл «Норвич» и пробился в четвертьфинал Кубка английской Лиги – 2:1. «Канониры» уступали до 85-й минуты, когда Арсен Венгер выпустил 18-летнего форварда Нкетиа: англичанин забил спустя 15 секунд после выхода на поле, а в дополнительное время принес команде победу.
После матча фанаты «Арсенала» бросились искать информацию о Нкетиа, но, вероятно, ничего не нашли. Тогда они забрались в википедию и добавили информацию о парне от себя.
«Эдвард Кеддар Нкетиа – английский профессиональный футболист, выступающий за «Арсенал». Общепризнанный лучший игрок всех времен», – написали фанаты, изменив в персональных данных имя футболиста на Эдвард Кеддар Пеле Марадона Роналдиньо Кака Нкетиа.
Понравилось даже официальному твиттеру «Арсенала», который ретвитнул пост.
- Нкетиа – 18-летний нападающий «Арсенала», который с 2008 по 2015-й занимался в академии «Челси».
- На счету парня 7 голов в 4 матчах за сборные Англии в возрасте до 18 и 19 лет.