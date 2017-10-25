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«Что это такое?» Звезды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и Яя Туре раскритиковали мяч Кубка Лиги

«Что это такое?» Гвардиола и Туре раскритиковали мяч Кубка Лиги
Eurosport

40 мин. назадИзменено 36 мин. назад

Внешний фактор едва не лишил «горожан» четвертьфинала турнира.

В матче 1/8 Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» с трудом в серии пенальти переиграл «Вулверхэмптон». После встречи главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола и полузащитник Яя Туре раскритиковали мячи, которыми играли команды.

«Они слишком легкие, ничего хорошего не получается. Это плохие мячи. Невозможно забить таким гол. Я не оправдываюсь, поскольку мы победили. Все мои игроки сказали про мячи: «Что это такое?». Несерьезно использовать эти мячи для соревнований высокого уровня», – заявил Гвардиола The Telegraph.

«Футболисты всегда рассчитывают на хорошие мячи. Но эти никому не понравились. Очень плохие. Было сложно», – поддержал тренера Туре.

  • Мячи для Кубка английской Лиги производит компания Mitre – одна из старейших на рынке спортивного инвентаря.
  • «Манчестер Сити» впервые в сезоне не поразил ворота соперника в основное время.
  • «Горожане» нанесли 25 ударов по воротам, но попали в створ лишь 6 раз.
  • Соперник «горожан» по четвертьфиналу Кубка Лиги определится в жеребьевке.

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