Эдвард Нкетиа – первый автор гола за «Арсенал», который родился после прихода Арсена Венгера в клуб

«Арсеналу» было очень тяжко в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги. «Канониры» спаслись на последних минутах: Эдвард Нкетиа положил через 15 секунд после выхода на замену. В овертайме юниор забил еще и победный мяч.

18-летний парень родился 30 мая 1999 года. Он стал первым автором гола за «Арсенал», который родился после прихода Арсена Венгера в клуб. Француз возглавил «канониров» в 1996-м.

Венгер выиграл с «Арсеналом» 3 титула АПЛ.

Теперь у Нкетиа очень крутая страничка в википедии.

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