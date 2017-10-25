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Эдвард Нкетиа – первый автор гола за «Арсенал», который родился после прихода Арсена Венгера в клуб

Нкетиа – первый автор гола за «Арсенал», который родился после прихода Венгера в клуб
Eurosport

49 мин. назадИзменено 26 мин. назад

Француз еще увидит его прощальный матч за «канониров».

«Арсеналу» было очень тяжко в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги. «Канониры» спаслись на последних минутах: Эдвард Нкетиа положил через 15 секунд после выхода на замену. В овертайме юниор забил еще и победный мяч.

18-летний парень родился 30 мая 1999 года. Он стал первым автором гола за «Арсенал», который родился после прихода Арсена Венгера в клуб. Француз возглавил «канониров» в 1996-м.

  • Венгер выиграл с «Арсеналом» 3 титула АПЛ.
  • Теперь у Нкетиа очень крутая страничка в википедии.

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