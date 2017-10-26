Мужик бросился за футболкой капитана «Вест Хэма» наперерез подростку и навернулся с трибуны

Полузащитник «молотобойцев» после матча Кубка английской Лиги подбежал к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку и одарить одного из них футболкой на память.

Первая часть плана прошла отлично, а со второй вышла заминка. За футболку, брошенную на трибуны Ноблом, началась схватка, которую выиграл грузный мужчина средних лет, поплатившийся за свое рвение падением с трибун.

«Вест Хэм» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2.

По ходу встречи «молотобойцы» проигрывали 0:2.

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