PA Sport
Мужик бросился за футболкой капитана «Вест Хэма» наперерез подростку и навернулся с трибуны
Болельщик очень хотел заполучить джерси Марка Нобла.
Полузащитник «молотобойцев» после матча Кубка английской Лиги подбежал к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку и одарить одного из них футболкой на память.
Первая часть плана прошла отлично, а со второй вышла заминка. За футболку, брошенную на трибуны Ноблом, началась схватка, которую выиграл грузный мужчина средних лет, поплатившийся за свое рвение падением с трибун.
- «Вест Хэм» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2.
- По ходу встречи «молотобойцы» проигрывали 0:2.
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