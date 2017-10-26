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Полузащитник «Вулверхэмптона» смешно растерялся, когда Де Брёйне предложил поменяться футболками
Коннор Ронан не ожидал такого подарка от звезды «Ман Сити».
19-летний полузащитник очень изумился, когда после матча Кубка лиги к нему подошел звездный игрок «Манчестер Сити» и попросил поменяться футболками.
Все, что смог выговорить Ронан: «Прости, ты хочешь мою футболку?»
- Игра между «горожанами» и «волками» закончилась со счетом 0:0 в основное и дополнительно время. По пенальти победил «Манчестер Сити».
- Ронан вышел на замену во втором тайме.
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