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Полузащитник «Вулверхэмптона» смешно растерялся, когда Де Брёйне предложил поменяться футболками

Полузащитник «Вулверхэмптона» смешно растерялся, когда Де Брёйне предложил поменяться футболками
Eurosport

42 мин. назад

Коннор Ронан не ожидал такого подарка от звезды «Ман Сити».

19-летний полузащитник очень изумился, когда после матча Кубка лиги к нему подошел звездный игрок «Манчестер Сити» и попросил поменяться футболками.

Все, что смог выговорить Ронан: «Прости, ты хочешь мою футболку?»

  • Игра между «горожанами» и «волками» закончилась со счетом 0:0 в основное и дополнительно время. По пенальти победил «Манчестер Сити».
  • Ронан вышел на замену во втором тайме.

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