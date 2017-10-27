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Фанат «Тоттенхэма» помочился в пластиковые стаканы и закинул их в сектор болельщиков «Вест Хэма»
Клуб уже озаботился поиском хулигана.
По ходу матча Кубка английской Лиги между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» фанат «шпор» совершил грязное преступление по отношению к поклонникам соперника.
Парень помочился в пластиковый стакан из-под пива и бросил его в сектор фанатов «Вест Хэма». Позднее весельчак повторил попытку.
Представители «Тоттенхэма» расследуют видео и пытаются найти нарушителя порядка.
- «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Лиги, уступив «Вест Хэму» – 2:3.
- По ходу встречи «шпоры» вели с преимуществом в два мяча.
- «Вест Хэм» в четвертьфинале встретится с «Арсеналом».
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