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Фанат «Тоттенхэма» помочился в пластиковые стаканы и закинул их в сектор болельщиков «Вест Хэма»

Фанат «Тоттенхэма» помочился в пластиковые стаканы и закинул их в сектор болельщиков «Вест Хэма»
Eurosport

35 мин. назад

Клуб уже озаботился поиском хулигана.

По ходу матча Кубка английской Лиги между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» фанат «шпор» совершил грязное преступление по отношению к поклонникам соперника.

Парень помочился в пластиковый стакан из-под пива и бросил его в сектор фанатов «Вест Хэма». Позднее весельчак повторил попытку.

Представители «Тоттенхэма» расследуют видео и пытаются найти нарушителя порядка.

  • «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Лиги, уступив «Вест Хэму» – 2:3.
  • По ходу встречи «шпоры» вели с преимуществом в два мяча.
  • «Вест Хэм» в четвертьфинале встретится с «Арсеналом».

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