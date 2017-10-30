«Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал фанатов, бросавшихся стаканами с мочей

После матча Кубка английской Лиги «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» в интернете распространилось мерзкое видео: болельщик «шпор» помочился в пластиковый стаканчик, после чего его товарищ бросил содержимое на трибуну с фанатами гостей.

«Тоттенхэм» вычислил хулиганов, теперь жестоко их покарает: парням пожизненно запретят посещать матчи любимой команды, сообщили представители «шпор» Sky Sports News.

«Тоттенхэм» вел в матче с «Вест Хэмом» 2:0, но пропустил 3 мяча и вылетел из турнира.

Команда Маурисио Почеттино занимает третье место в Премьер-лиге.

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