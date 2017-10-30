Getty Images

«Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал фанатов, бросавшихся стаканами с мочей

«Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал фанатов, бросавшихся стаканами с мочей
Eurosport

1 час назад

Придется творить непотребства в пабах.

После матча Кубка английской Лиги «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» в интернете распространилось мерзкое видео: болельщик «шпор» помочился в пластиковый стаканчик, после чего его товарищ бросил содержимое на трибуну с фанатами гостей.

«Тоттенхэм» вычислил хулиганов, теперь жестоко их покарает: парням пожизненно запретят посещать матчи любимой команды, сообщили представители «шпор» Sky Sports News.

  • «Тоттенхэм» вел в матче с «Вест Хэмом» 2:0, но пропустил 3 мяча и вылетел из турнира.
  • Команда Маурисио Почеттино занимает третье место в Премьер-лиге.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Кубок английской Лиги

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Виннипег» устроил бадибэг «Питтсбургу»: «пингвины» пропустили 5 шайб в первом периоде

03:34
Популярные видео
«Анахайм» и «Каролина» по очереди лидировали в счете, зашвырнули 6 шайб и выявили лучшего в буллитах
 408 просмотров10 ч
Не смотри это видео. Единственный нормальный момент – защитник смачно пробил в свою же перекладину
3 415 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться