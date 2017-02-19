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18-летний воспитанник «Арсенала» прошел все поле, обыграл полкоманды и едва не сотворил шедевр
В Лондоне растет английский Диего Марадона.
Форвард «Чарльтона» Стефи Мавидиди едва не превратил в пустую формальность голосование за Премию имени Пушкаша автору лучшего гола-2017.
В матче третьего дивизиона чемпионата Англии против «Рочдейла» 18-летний нападающий получил мяч в своей штрафной и протащил его до чужих ворот, обыграл по пути пять соперников, но запорол удар и пробил прямо в голкипера.
- Стефи Мавидиди – воспитанник школы «Арсенала».
- 31 января англичанин конголезского происхождения был отдан в аренду «Чарльтону» до конца сезона.
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