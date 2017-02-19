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18-летний воспитанник «Арсенала» прошел все поле, обыграл полкоманды и едва не сотворил шедевр

18-летний воспитанник «Арсенала» прошел все поле, обыграл полкоманды и едва не сотворил шедевр
Eurosport

1 час назад

В Лондоне растет английский Диего Марадона.

Форвард «Чарльтона» Стефи Мавидиди едва не превратил в пустую формальность голосование за Премию имени Пушкаша автору лучшего гола-2017.

В матче третьего дивизиона чемпионата Англии против «Рочдейла» 18-летний нападающий получил мяч в своей штрафной и протащил его до чужих ворот, обыграл по пути пять соперников, но запорол удар и пробил прямо в голкипера.

  • Стефи Мавидиди – воспитанник школы «Арсенала».
  • 31 января англичанин конголезского происхождения был отдан в аренду «Чарльтону» до конца сезона.

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