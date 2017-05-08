Команда третьего дивизиона Англии эпично разыграла искусственный офсайд по канонам FIFA

«Брэдфорд Сити» играл на выезде с «Флитвуд Таун» в ответном матче плей-офф Первой лиги – третьего по силе дивизиона Англии. На 88-й минуте гости удерживали преимущество 1:0 по сумме двух матчей, когда «Флитвуд» заработал свободный на своей половине поля.

Как только вратарь «Флитвуда» разбежался для подачи свободного, гости, вдевятером стоявшие на одной линии бросились вперед, из-за чего нападение соперника в полном составе оказалось в зоне офсайда.

«Брэдфорд» удержал победный счет. За путевку в Чемпионшип «петухи» поборются с «Миллуоллом».

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