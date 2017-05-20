Reuters

«Миллуол» обыграл «Брэдфорд» вернулся в Чемпионшип

«Миллуол» вернулся в Чемпионшип
Eurosport

3 мин. назад

Финал переходного турнира Первой Лиги завершился со счетом 1:0.

В финале переходного турнира «Миллуолл» справился с «Брэдфордом» – 1:0. Единственный мяч на «Уэмбли» на 85-й минуте забил Стив Морисон. Благодаря этой победе «Миллуол» сыграет в Чемпионшипе-2017/18.

  • «Миллуолл» вернулся в Чемпионшип спустя 2 сезона.
  • В полуфинале переходного турнира «Миллуолл» обыграл «Сканторп Юнайтед», а «Брэдфорд» – «Флитвуд Таун».
  • Также в Чемпионшип поднялись «Шеффилд Юнайтед» и «Болтон».

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