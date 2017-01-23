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Матч «Портсмута» отменили из-за заледенения, и лидер команды провел детскую тренировку

Матч «Портсмута» отменили из-за заледенения, и лидер команды провел детскую тренировку
Eurosport

2 ч. назад

Рождественское чудо в середине января.

Матч «Портсмута» в четвертом дивизионе был отменен из-за заледенелого поля. Расстроенный защитник «помпи» Кристиан Бёрджесс предложил через твиттер свои услуги желающим.

«Не знаю, чем бы занять себя. Кому-нибудь нужен футболист? Предпочитаю роль десятки. В качестве альтернативы могу присоединиться к женскому маршу в Лондоне».

На предложение откликнулся тренер детской команды «Портсмута».

«Игроки команды до 12 лет выйдут на тренировку на «Брансбери Парк» в 11 часов. Вы можете помочь мне провести занятия».

«Буду через пять минут».

«Он реально приехал?»

«Огромная благодарность Бёрджессу за помощь в сегодняшней тренировке. Дети и тренер счастливы».

  • «Портсмут» занимает четвертое место во Второй футбольной лиге (четвертый дивизион).

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