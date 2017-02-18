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Капитан «Лейтона» жестко толкнул болбоя и получил 6-матчевую дисквалификацию

Капитан «Лейтона» жестко толкнул болбоя и получил 6-матчевую дисквалификацию
Eurosport

58 мин. назад

Паренек просто хотел подать мяч.

Эпизод произошел в матче в 31-м туре Второй английской Лиги между «Плимутом» и «Лейтон Ориент». У капитана гостей Лиама Келли сдали нервы, и он сильно отпихнул болбоя, пытавшегося подать ему мяч.

«Я не чувствую, будто шел медленно или еще как-то влиял на игру. Чувствую, что у игрока не было никакого уважения к моей работе. Я все мог бы понять, если бы пытался задержать игру», – заявил 17-летний болбой Джейк Маклин Foxsports.

За хамское поведение по отношению к болбою Келли получил 6-матчевую дисквалификацию.

  • Эпизод произошел при счете 2:1 в пользу «Плимута». Итог встречи – 3:2 в пользу «Лейтона».
  • «Плимут» идет на втором месте во Второй Лиге, «Лейтон» – второй с конца.

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