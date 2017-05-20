twitter

Клуб из четвертого дивизиона Испании будет играть в форме, стилизованной под Халка

Клуб из четвертого дивизиона Испании будет играть в форме, стилизованной под Халка
Eurosport

39 мин. назад

Речь идет не о бывшем форварде «Зенита».

Клуб «Атлетико Асторга», который выступает в третьем испанском дивизионе, представил домашнюю форму на сезон-2017/18. Игровая одежда команды стилизована под Невероятного Халка: на майки нанесены мышцы и пресс, трусы напоминают порванные джинсовые шорты супергероя.

На презентации футболисты еще раз воздали должное Халку и пробили стену, прежде чем явить миру новые майки.

  • «Атлетико Асторга» выступает в Терсере – четвертом дивизионе Испании после Ла Лиги, Сегунды А и Сегунды В.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

(фото: твиттер «Атлетико Асторга»)

По теме

Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 шляпных гола и победная банка в добавленное время, которые принесли Мексике триумф над Вануату

02:08
Популярные видео
Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких
 576 просмотров2 ч
«Оттава» почти отыгралась с 0:3 у «Питтсбурга», но в итоге нет
 481 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться