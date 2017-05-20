Клуб из четвертого дивизиона Испании будет играть в форме, стилизованной под Халка
Речь идет не о бывшем форварде «Зенита».
Клуб «Атлетико Асторга», который выступает в третьем испанском дивизионе, представил домашнюю форму на сезон-2017/18. Игровая одежда команды стилизована под Невероятного Халка: на майки нанесены мышцы и пресс, трусы напоминают порванные джинсовые шорты супергероя.
На презентации футболисты еще раз воздали должное Халку и пробили стену, прежде чем явить миру новые майки.
- «Атлетико Асторга» выступает в Терсере – четвертом дивизионе Испании после Ла Лиги, Сегунды А и Сегунды В.
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(фото: твиттер «Атлетико Асторга»)
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