AFP
Форвард сборной Украины Роман Зозуля проиграл суд «Райо Вальекано»
Футболист зря возмущался.
Суд не усмотрел незаконных действий со стороны фанатов испанского клуба. В суде приняли к сведению, что десятки болельщиков клуба выразили неприятие возможного перехода игрока в связи с его идеологическими взглядами. По информации AS, Зозуля в ближайшее время сможет обжаловать вердикт.
- Зимой Зозуля должен был перейти в «Райо» из «Бетиса», но сделка сорвалась из-за протестов фанатов, обвинивших форварда в связях с неофашистами.
- Роман разорвал контракт с «Бетисом» и сейчас выступает за «Альбасете» из второго испанского дивизиона.
- В активе форварда 5 матчей, 2 гола и 1 ассист в Сегунде-2017/18.
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