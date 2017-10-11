AFP

Форвард сборной Украины Роман Зозуля проиграл суд «Райо Вальекано»

Зозуля проиграл суд «Райо Вальекано»
Eurosport

3 ч. назад

Футболист зря возмущался.

Суд не усмотрел незаконных действий со стороны фанатов испанского клуба. В суде приняли к сведению, что десятки болельщиков клуба выразили неприятие возможного перехода игрока в связи с его идеологическими взглядами. По информации AS, Зозуля в ближайшее время сможет обжаловать вердикт.

  • Зимой Зозуля должен был перейти в «Райо» из «Бетиса», но сделка сорвалась из-за протестов фанатов, обвинивших форварда в связях с неофашистами.
  • Роман разорвал контракт с «Бетисом» и сейчас выступает за «Альбасете» из второго испанского дивизиона.
  • В активе форварда 5 матчей, 2 гола и 1 ассист в Сегунде-2017/18.

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