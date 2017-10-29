Игрок «Альбасете» Роман Зозуля заехал между ног одноклубнику, и тому наложили 10 швов на пенис

Защитник «Альбасете» Мариано Биттоло серьезно пострадал в столкновении с одноклубником Романом Зозулей во время матча 12-го тура Сегунды против «Уэски».

Во втором тайме в борьбе за мяч с соперником Зозуля случайно заехал оказавшемуся рядом Биттоло бутсой между ног.

Аргентинский защитник был заменен, после игры ему наложили 10 швов на пенис, сообщает Marca. Восстановление 27-летнего аргентинца не займет много времени.

Матч «Альбасете» – «Уэска» завершился нулевой ничьей.

В 9 матчах Сегунды-2017/18 Зозуля забил 2 мяча.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме