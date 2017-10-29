Eurosport
Игрок «Альбасете» Роман Зозуля заехал между ног одноклубнику, и тому наложили 10 швов на пенис
Крайне неприятная травма.
Защитник «Альбасете» Мариано Биттоло серьезно пострадал в столкновении с одноклубником Романом Зозулей во время матча 12-го тура Сегунды против «Уэски».
Во втором тайме в борьбе за мяч с соперником Зозуля случайно заехал оказавшемуся рядом Биттоло бутсой между ног.
Аргентинский защитник был заменен, после игры ему наложили 10 швов на пенис, сообщает Marca. Восстановление 27-летнего аргентинца не займет много времени.
- Матч «Альбасете» – «Уэска» завершился нулевой ничьей.
- В 9 матчах Сегунды-2017/18 Зозуля забил 2 мяча.
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