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Игрок «Альбасете» Роман Зозуля заехал между ног одноклубнику, и тому наложили 10 швов на пенис

Зозуля заехал между ног одноклубнику, и тому наложили 10 швов на пенис
Eurosport

56 мин. назад

Крайне неприятная травма.

Защитник «Альбасете» Мариано Биттоло серьезно пострадал в столкновении с одноклубником Романом Зозулей во время матча 12-го тура Сегунды против «Уэски».

Во втором тайме в борьбе за мяч с соперником Зозуля случайно заехал оказавшемуся рядом Биттоло бутсой между ног.

Аргентинский защитник был заменен, после игры ему наложили 10 швов на пенис, сообщает Marca. Восстановление 27-летнего аргентинца не займет много времени.

  • Матч «Альбасете» – «Уэска» завершился нулевой ничьей.
  • В 9 матчах Сегунды-2017/18 Зозуля забил 2 мяча.

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