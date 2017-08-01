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Экс-игрок «Спартака» Тино Коста: «Тренер «Сан-Лоренцо» сообщил о расставании со мной по WhatsApp»

Тино Коста: «Тренер «Сан-Лоренцо» сообщил о расставании со мной по WhatsApp»
Eurosport

4 ч. назад

К аргентинцу наплевательски отнеслись на родине.

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Сан-Лоренсо» заявил, что клуб отказался от его услуг.

«Хочу попрощаться с болельщиками. Грустно, потому что я был счастлив выступать за «Сан-Лоренсо», который люблю с детства, как и мой отец.

Судя по тому, что тренер сообщил о расставании со мной по WhatsApp, могу сказать, что этот человек никогда не уважал меня и, к сожалению, не уважает клуб. Я думал о публикации этой аудиозаписи, но это так унизительно. Поэтому я отказался от этой идеи», – рассказал Коста TyC Sport.

Сообщается, что новым клубом Косты станет испанская «Альмерия».

  • 32-летний Коста с 2013 по 2016 год выступал за «Спартак», из которого перебрался как раз в «Сан-Лоренсо».
  • Тино Коста – второй Коста за лето, с которым тренер расстался по телефону. Ранее подобным образом Антонио Конте отказался от услуг Диего.

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