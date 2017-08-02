Ole: «Зенит» договорился о переходе полузащитника «Эстудиантеса» и Олимпийской сборной Аргентины

«Зенит» достиг договоренности о переходе полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара. Российский клуб заплатит за 20-летнего аргентинца 8,5 млн евро.

Сделку одобрил президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон, осталось лишь соблюсти формальности. Сообщается, что Аскасибар в четверг не примет участия в матче Южноамериканского кубка против боливийского «Насьоналя», сообщает Ole.

Аскасибар может стать четвертым аргентинцем, перешедшим в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из «Ривер Плейта», 23-летний полузащитник Леандро Паредес из «Ромы» и 21-летний защитник Эмануэль Маммана из французского «Лиона».

В сезоне-2016/17 игрок провел 26 матчей и не отметился результативными действиями.

Аскасибар – воспитанник «Эстудиантеса», который выступает за основную команду с 2016 года.

В составе сборной Аргентины полузащитник играл на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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