Getty Images

Ole: «Зенит» договорился о переходе полузащитника «Эстудиантеса» и Олимпийской сборной Аргентины

Ole: «Зенит» договорился о переходе полузащитника «Эстудиантеса» и Олимпийской сборной Аргентины
ТАСС

41 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Сантьяго Аскасибар будет жечь в РФПЛ.

«Зенит» достиг договоренности о переходе полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара. Российский клуб заплатит за 20-летнего аргентинца 8,5 млн евро.

Сделку одобрил президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон, осталось лишь соблюсти формальности. Сообщается, что Аскасибар в четверг не примет участия в матче Южноамериканского кубка против боливийского «Насьоналя», сообщает Ole.

Аскасибар может стать четвертым аргентинцем, перешедшим в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из «Ривер Плейта», 23-летний полузащитник Леандро Паредес из «Ромы» и 21-летний защитник Эмануэль Маммана из французского «Лиона».

  • В сезоне-2016/17 игрок провел 26 матчей и не отметился результативными действиями.
  • Аскасибар – воспитанник «Эстудиантеса», который выступает за основную команду с 2016 года.
  • В составе сборной Аргентины полузащитник играл на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Примера А

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Трансферный базар. Где Коста проведет ближайшие полгода

02:26
Популярные видео
2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»
3 366 просмотровВчера в 14:26
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
8 489 просмотровВчера в 10:43
А еще вам может понравиться