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Ole: «Зенит» договорился о переходе полузащитника «Эстудиантеса» и Олимпийской сборной Аргентины
Сантьяго Аскасибар будет жечь в РФПЛ.
«Зенит» достиг договоренности о переходе полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара. Российский клуб заплатит за 20-летнего аргентинца 8,5 млн евро.
Сделку одобрил президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон, осталось лишь соблюсти формальности. Сообщается, что Аскасибар в четверг не примет участия в матче Южноамериканского кубка против боливийского «Насьоналя», сообщает Ole.
Аскасибар может стать четвертым аргентинцем, перешедшим в «Зенит» в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из «Ривер Плейта», 23-летний полузащитник Леандро Паредес из «Ромы» и 21-летний защитник Эмануэль Маммана из французского «Лиона».
- В сезоне-2016/17 игрок провел 26 матчей и не отметился результативными действиями.
- Аскасибар – воспитанник «Эстудиантеса», который выступает за основную команду с 2016 года.
- В составе сборной Аргентины полузащитник играл на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
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