Perform

Фанаты «Боки Хуниорс» закидали поле конфетти, так что не было видно газона

Фанаты «Боки Хуниорс» закидали поле конфетти, так что не было видно газона
Eurosport

29 мин. назад

Матч был задержан на 20 минут.

Матч 6-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Патронато» принимал «Боку Хуниорс», был отложен на 20 минут из-за того, что болельщики высыпали огромное количество конфетти.

Cотрудникам стадиона понадобилось время, чтобы убрать все посторонние предметы с поля.

  • «Бока» одержала победу над «Патронато» со счетом 2:0.
  • Для «Боки» эта победа стала шестой подряд в чемпионате Аргентины.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Примера А

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Внеземной сэйв Гьюзана, который можно посмотреть 5 раз и все равно не понять, как он это сделал

00:35
Популярные видео
«Сиэтл» разнес «Даллас», накидав 4 добротных мяча
 226 просмотров2 ч
Рыбарикова мощно спасла мяч из-за спины и вытащила мертвый розыгрыш
3 753 просмотровВчера в 17:43
А еще вам может понравиться