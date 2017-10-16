Фанаты «Боки Хуниорс» закидали поле конфетти, так что не было видно газона

Матч 6-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Патронато» принимал «Боку Хуниорс», был отложен на 20 минут из-за того, что болельщики высыпали огромное количество конфетти.

Cотрудникам стадиона понадобилось время, чтобы убрать все посторонние предметы с поля.

«Бока» одержала победу над «Патронато» со счетом 2:0.

Для «Боки» эта победа стала шестой подряд в чемпионате Аргентины.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube