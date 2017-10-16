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Фанаты «Боки Хуниорс» закидали поле конфетти, так что не было видно газона
Матч был задержан на 20 минут.
Матч 6-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Патронато» принимал «Боку Хуниорс», был отложен на 20 минут из-за того, что болельщики высыпали огромное количество конфетти.
Cотрудникам стадиона понадобилось время, чтобы убрать все посторонние предметы с поля.
- «Бока» одержала победу над «Патронато» со счетом 2:0.
- Для «Боки» эта победа стала шестой подряд в чемпионате Аргентины.
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