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Тренер «Америки» вышел на поле и сделал подножку игроку соперников

Тренер «Америки» вышел на поле и сделал подножку игроку соперников
Eurosport

7 мин. назад

Удаление, но опасная атака сорвана.

Рикардо Лавольпе проявил незаурядную смекалку в матче против «Депортиво Гвадалахара». При счете 1:0 в пользу соперника недовольный действиями футболистов тренер вышел на поле, но не учел, что игрок соперников оставит мяч в игре.

Здесь-то Лавольпе и сообразил, что делать, элегантным движением отправив Хесуса Санчеса на газон.

  • Тренер был удален за это нарушение.
  • Матч так и завершился в пользу «Чиваса» – 1:0.

Канал в телеграме думает так: атака сорвана, удаление есть, а на поле 11 игроков

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