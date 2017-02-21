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Тренер «Америки» вышел на поле и сделал подножку игроку соперников
Удаление, но опасная атака сорвана.
Рикардо Лавольпе проявил незаурядную смекалку в матче против «Депортиво Гвадалахара». При счете 1:0 в пользу соперника недовольный действиями футболистов тренер вышел на поле, но не учел, что игрок соперников оставит мяч в игре.
Здесь-то Лавольпе и сообразил, что делать, элегантным движением отправив Хесуса Санчеса на газон.
- Тренер был удален за это нарушение.
- Матч так и завершился в пользу «Чиваса» – 1:0.
Канал в телеграме думает так: атака сорвана, удаление есть, а на поле 11 игроков
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