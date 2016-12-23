AFP
Андре-Пьер Жиньяк получил удар в голову и на время потерял память
Форвард «Тигрес» был госпитализирован прямо со стадиона.
Инцидент произошел во втором тайме финала Апертуры между «Тигрес» и «Америкой». Андре-Пьер Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч, после чего упал и не поднялся на ноги.
Со стадиона француз был доставлен в госпиталь, где врачи диагностировали у него кратковременную потерю памяти. Серьезность травмы Жиньяка станет известна не ранее, чем через сутки, передает L’Equipe.
- Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года.
- Первый финальный матч «Америка» – «Тигрес» завершился со счетом 1:1. Жиньяк забил единственный гол «тигров».
- В составе сборной Франции Жиньяк завоевал серебро домашнего Евро-2016.
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