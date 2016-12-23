AFP

Андре-Пьер Жиньяк получил удар в голову и на время потерял память

Жиньяк получил удар в голову и на время потерял память
Eurosport

20 ч. назад

Форвард «Тигрес» был госпитализирован прямо со стадиона.

Инцидент произошел во втором тайме финала Апертуры между «Тигрес» и «Америкой». Андре-Пьер Жиньяк получил удар в затылок во время борьбы за мяч, после чего упал и не поднялся на ноги.

Со стадиона француз был доставлен в госпиталь, где врачи диагностировали у него кратковременную потерю памяти. Серьезность травмы Жиньяка станет известна не ранее, чем через сутки, передает L’Equipe.

  • Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года.
  • Первый финальный матч «Америка» – «Тигрес» завершился со счетом 1:1. Жиньяк забил единственный гол «тигров».
  • В составе сборной Франции Жиньяк завоевал серебро домашнего Евро-2016.

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