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Винтовка 2 раза подряд пристрелил защитника фейеричным дриблингом, и тот заработал красную со злости
Атакующему хаву мексиканского «Леона» Андресу Андраде неспроста дали оружейное прозвище.
Винтовка, или Ружье – так называют колумбийца болельщики. В матче чемпионата Мексики против «Тигрес» 11-й номер «Леона» превосходно продемонстрировал почему.
В конце встречи Андраде дважды за 4 секунды фантастически технично убрал защитника соперника Хорхе Торреса. Бедолага не выдержал и рубанул Винтовку сзади по ногам – прямая красная.
- Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Леона».
- 28-летний Андраде провел в чемпионате Мексики 11 матчей, забив 2 гола.
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