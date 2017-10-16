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Винтовка 2 раза подряд пристрелил защитника фейеричным дриблингом, и тот заработал красную со злости

Винтовка 2 раза подряд пристрелил защитника фейеричным дриблингом, и тот заработал красную со злости
Eurosport

1 час назад

Атакующему хаву мексиканского «Леона» Андресу Андраде неспроста дали оружейное прозвище.

Винтовка, или Ружье – так называют колумбийца болельщики. В матче чемпионата Мексики против «Тигрес» 11-й номер «Леона» превосходно продемонстрировал почему.

В конце встречи Андраде дважды за 4 секунды фантастически технично убрал защитника соперника Хорхе Торреса. Бедолага не выдержал и рубанул Винтовку сзади по ногам – прямая красная.

  • Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Леона».
  • 28-летний Андраде провел в чемпионате Мексики 11 матчей, забив 2 гола.

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