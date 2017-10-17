Eurosport

Болельщик «Америки» прокомментировал пенальти для слепого фаната соперника по дерби

Болельщик «Америки» прокомментировал пенальти для слепого фаната соперника по дерби
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Футбол не нужно смотреть – футбол нужно чувствовать.

Воодушевляющий эпизод из главного дерби Мексики между командами «Крус Асуль» и «Америка» разрывает интернет.

Слепой фанат «Крус Асуль», который пришел на матч с болельщиком «Америки», услышал от приятеля, что его команда забила гол, и яростно это отпраздновал.

  • «Крус Асуль» уступили «Америке» дома со счетом 1:3. Единственный мяч хозяев с пенальти забил Эдгар Мендес.
  • «Америка» идет на втором месте чемпионата Мексики, уступая «Монтеррею» 4 очка. «Крус Асуль» – седьмой.

Все бомбы чемпионата Мексики

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Мексики

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Две шайбы Кучерова и другая кислота матча, в котором «Тампа» выщипала перья с крыльев «Детройта»

03:39
Популярные видео
Жесткие аварии на авто, мотоциклах и великах: новый Watts немного жутковат
2 010 просмотров18 ч
Внеземной сэйв Гьюзана, который можно посмотреть 5 раз и все равно не понять, как он это сделал
23 580 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться