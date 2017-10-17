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Болельщик «Америки» прокомментировал пенальти для слепого фаната соперника по дерби
Футбол не нужно смотреть – футбол нужно чувствовать.
Воодушевляющий эпизод из главного дерби Мексики между командами «Крус Асуль» и «Америка» разрывает интернет.
Слепой фанат «Крус Асуль», который пришел на матч с болельщиком «Америки», услышал от приятеля, что его команда забила гол, и яростно это отпраздновал.
- «Крус Асуль» уступили «Америке» дома со счетом 1:3. Единственный мяч хозяев с пенальти забил Эдгар Мендес.
- «Америка» идет на втором месте чемпионата Мексики, уступая «Монтеррею» 4 очка. «Крус Асуль» – седьмой.
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