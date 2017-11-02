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Ужасная травма вратаря мексиканского «Атласа», при взгляде на которую ладони покрываются потом

Ужасная травма вратаря мексиканского «Атласа», при взгляде на которую ладони покрываются потом
Eurosport

1 час назадИзменено 40 мин. назад

Оскара Устари очень жаль.

Вратарь «Атласа» Оскар Устари получил страшную травму в матче восьмого тура чемпионата Мексики против «Тигрес».

На 82-й минуте голкипер отразил удар соперника и выбил мяч от ворот, но в момент выноса необъяснимым образом травмировал ногу. Кость на левой ноге Устари вылетела из чашечки и воткнулась в кожу, образовав неестественный бугор.

  • «Атлас» и «Тигрес» сыграли вничью (1:1), хотя хозяева с 19-й минуты играли в меньшинстве.
  • Сроки восстановления Устари неизвестны.

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