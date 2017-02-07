Eurosport
Фанат выбежал на поле и забил решающий мяч одновременно с футболистом
Все, что надо знать о чемпионате Гондураса.
«Олимпия» и «Мотагуа» рубились до последнего. Гости удерживали преимущество, но дрогнули на четвертой компенсированной минуте: их ворота поразил футболист «Олимпии» и фанат, выскочивший на поле. Рефери засчитал мяч, несмотря на то, что болельщик создавал помеху вратарю.
- Матч завершился вничью – 2:2.
- «Олимпия» – действующий победитель чемпионата Гондураса.
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