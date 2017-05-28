Сын форварда «Реала» Криштиану Роналду всадил со штрафного сочнее папки

Роналду посетил очередной матч сына и запечатлел новый шедевр в его исполнении. Криштиану-младший забил очередной гол со штрафного, чем сильно порадовал отца.

Рон не забыл выложить ролик с ударом мальца в инстаграм. Видео за 11 часов набрало 3,4 млн просмотров.

Сыну Роналду 6 лет, и он занимается в академии «Реала».

Криштиану-младший – сын Роналду от суррогатной матери.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме