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Сын форварда «Реала» Криштиану Роналду всадил со штрафного сочнее папки

Сын Роналду всадил со штрафного сочнее папки
Eurosport

52 мин. назад

Португалец в восторге.

Роналду посетил очередной матч сына и запечатлел новый шедевр в его исполнении. Криштиану-младший забил очередной гол со штрафного, чем сильно порадовал отца.

Рон не забыл выложить ролик с ударом мальца в инстаграм. Видео за 11 часов набрало 3,4 млн просмотров.

  • Сыну Роналду 6 лет, и он занимается в академии «Реала».
  • Криштиану-младший – сын Роналду от суррогатной матери.

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