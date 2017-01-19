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Сцена из новых «Трех иксов», где Неймар уничтожает преступника, а Сэмюэл Л. Джексон кричит: «Гол»

Сцена из новых «Трех иксов», где Неймар уничтожает преступника, а Сэмюэл Л. Джексон кричит: «Гол»
Eurosport

43 мин. назад

Дебют бразильца в большом кино.

В сети появился трейлер фильма «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа». В ролике персонаж Сэмюэла Л. Джексона беседует с Неймаром в кафе. В конце видео футболист «Барселоны» изящно расправляется с грабителем.

  • Неймар сыграл в ленте самого себя.
  • Фильм был представлен в России 19 января. Премьера «Трех иксов» в мире состоялась 5 января.

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