Eurosport
Сцена из новых «Трех иксов», где Неймар уничтожает преступника, а Сэмюэл Л. Джексон кричит: «Гол»
Дебют бразильца в большом кино.
В сети появился трейлер фильма «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа». В ролике персонаж Сэмюэла Л. Джексона беседует с Неймаром в кафе. В конце видео футболист «Барселоны» изящно расправляется с грабителем.
- Неймар сыграл в ленте самого себя.
- Фильм был представлен в России 19 января. Премьера «Трех иксов» в мире состоялась 5 января.
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