Гильем Балаге: «Реалу» будет проще приобрести Тибо Куртуа, чем Давида де Хеа»

Известный испанский журналист убежден, что мадридцам не нужен вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, и они сфокусируются на покупке Де Хеа или Куртуа. «По моей информации, Льорис не интересует «Реал», поэтому я уверен, что он останется в «Тоттенхэме».

Куртуа приобрести проще, чем Де Хеа, который приоритетен для мадридцев. Тибо – второй в списке», – заявил Балаге Sky Sports.

Де Хеа выступает за «МЮ» с сезона-2011/12. Tranfermarkt оценивает испанца в 40 млн евро.

Куртуа появился в «Челси» в том же сезоне. Цена вратаря – 35 млн евро.

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