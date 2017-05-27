PA Sport

Криштиану Роналду четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Роналду четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира
Eurosport

52 мин. назад

По версии Forbes, Лионель Месси – второй.

Доход нападающего «Реала» за сезон составил 83 млн евро, из которых 51 млн в качестве зарплаты и бонусов Роналду получил в клубе.

На втором месте идет аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (72 млн, 45 млн – в клубе). Третьим стал одноклубник Месси Неймар (33 млн, 13,5 – млн в клубе).

В первую десятку также вошли форвард «Реала» Гарет Бэйл, форварды «МЮ» Златан Ибрагимович и Уэйн Руни, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, полузащитник «Реала» Хамес Родригес и полузащитник «МЮ» Поль Погба, сообщает Bleacher Report.

  • На 12-м месте располагается бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий за китайский «Шанхай СИПГ». Доход бразильца Forbes оценил в 18 млн евро.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли

03:42
Популярные видео
Финиш 19-го этапа, на котором Ланде было очень скучно
1 131 просмотров7 ч
Как «Питтсбург» выцарапал у «Оттавы» выход в финал Кубка Стэнли
3 642 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться