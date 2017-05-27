Криштиану Роналду четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Доход нападающего «Реала» за сезон составил 83 млн евро, из которых 51 млн в качестве зарплаты и бонусов Роналду получил в клубе.

На втором месте идет аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (72 млн, 45 млн – в клубе). Третьим стал одноклубник Месси Неймар (33 млн, 13,5 – млн в клубе).

В первую десятку также вошли форвард «Реала» Гарет Бэйл, форварды «МЮ» Златан Ибрагимович и Уэйн Руни, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, полузащитник «Реала» Хамес Родригес и полузащитник «МЮ» Поль Погба, сообщает Bleacher Report.

На 12-м месте располагается бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий за китайский «Шанхай СИПГ». Доход бразильца Forbes оценил в 18 млн евро.

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