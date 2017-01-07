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- 2-ой тайм
- ТабануПонсе77'
- Табану72'
- Каземиро72'
- Силва70'
- МарселоКоэнтрау68'
- БогаБуэно65'
- АгбоМаркес60'
- Каземиро58'
- Агбо57'
- ИскоАсенсио50'
- Перерыв
- КроосРодригес45'
- 1-ый тайм
- Сампер44'
- Иско31'
- Роналду27'
- Бензема20'
- Иско12'
Перед матчем
Онлайн
Реал Мадрид - Гранада
Чемпионат Испании - 7 января 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Гранада на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Лукас Алькарас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Гранада? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Мадрид и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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Всем спасибо за внимание. Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!
ФИНИШ!!!!!!! Ни секунды не добавил арбитр.
Кравец влупил с 30 метров по воротам Наваса. Выше цели!
БЕНЗЕМА!!!!!! Карим после подачи углового пробил головой с 10 метров рядом со штангой!
Мадридцы оживлись на последних минутах, похоже, хотят забить шестой мяч.
ОПАСНО! Теперь Роналду уже в левой части штрафной соперника оказался и опять защитники его накрыли.
Роналду прокрался в правую часть штрафной, собирался пробить, но завозился и момень упустил.
Бензема опускается в середину поля в поисках мяча и получает там по зубам от опорников «Гранады».
В последние минуты гости с мячом даже чаще мадридцев, кружат вокруг штрафной, но ничего не получается.
Понсе выскочил у гостей вместо Табану. Понсе нападающий, неужели собираются забивать?
Роналду после проникащей передачи от Модрича самую малость не успел к мячу.
Украинский нападающий Кравец был неаккуратен, забравшись в офсайд.
Защитник гостей Табану с ума сошел? Прыгнул Табану в Карвахался двумя ногами! Нужно было удалять, но судья дал только желтую.
Каземиро скосил Кравца и получил желтую.
ХААААМЕС! Со штрафного с 25 метров коумбиец пробил в интимной близости от крестовины!
Во втором тайме скорости упали практически до нуля. Мадридцы оживают только, когда подбираются к чужим воротам.
Марсело покинул поле, вместо него давно не игравший Коэнтрао.
Роналду совершенно незаметен сегодня. Его бы заменить, но Зидан не хочет портить ему настроение. Еще обидится.
Марсело пробил с левого угла штрафной соперника, Бензема затаился на дальней штанге, был готов забивать, но офсайд!
Каземиро стал 21 игроков мадридцев, забивавших в этом сезоне (все турниры).
Гостям теперь совсем нечего терять. Пора оставить попытки охранять Очоа и метнуться забивать гол престижа.
Хамес с правого фланга ввинтил мяч в штрафную соперника на дальнюю штангу и Каземиро забил ударом в упор.
ГООООООООЛ! 5:0.
Уче в центре поля отоварил локтем Бензема. Гости ведут со счетом 2:0 по предупреждениям.
Мадридцам скучно во втором тайме. Особого смысла глумиться над соперником нет.
Робкие попытки гостей подобраться к воротам Наваса пресекаются где-то в районе центрального круга. Давно такая слабая команда не приезжала на «Бернабеу».
Хамес прострелил с левого фланга на линию вратарской. но защитники опередили Бензема.
Карвахаль во втором тайме решил не возвращаться на свою половину поля. Вешает, простреливает, зажигает.
И тут же Иско, который получил небольшое повреждение, был заменен на Асенсио.
ИСКО!!!! После навеса с правого фланга от Карвахаля кивнул Иско головой с 12 метров рядом со штанго!
Чуть ли не впервые в матче пощупал мяч вратарь мадридцнв Навас, которого гости размяли качественным навесом в его штрафную.
Мадридцы продолжают ходить пешком, чуть ли не умоляя соперника немного поатаковать.
БААААААХ! Бензема щелкнул с линии штрафной и вратарь Очоа с трудом перевел на угловой!
Хамес вышел добивать соперника на второй тайм вместо Крооса.
ПЕРЕРЫВ!
Роналду может быть доволен – перед игрой он презентовал на «Бернабеу» четвертый «Золотой мяч», а в первом тайме забил.
Только сейчас первая желтая показан в матче. Арендованный у «Барсы» Сампед грубо сшиб Иско.
Мадридцы вполне могли сегодня и без вратаря сыграть – гости еще ни разу не пробили в створ мадридских ворот.
Оператор показал грустящего на скамейке Хамеса, который классно отыграл в Кубке. Вполне вероятно, колумбиец выйдет после перерыва.
Модрич навесил с левого фланга на дальнюю штангу, но там вездесущий нападающий гостей Кравец вынес мяч.
3:2 был счет по фолам в матче в пользу игроков «Реала», но Рубен только что сравнял. Будет опасный стандарт для мадридцев.
Непривычное зрелище – обычно Зидан никогда не садится на скамеку, но после четвертого мяча присел. Никакого нерва у матча.
Иско шел на хет-трик, побивая под правую от вратаря штангу, но Очоа дотянулся и перевел на угловой.
Самое интересное, что мадрицы чуть ли не пешком ходят.
«Гранада» в этом сезоне на эту минуту пропустила больше всех – 40 мячей.
Начиная с сезона-2009/10, Роналду забил 271 гол. У Месси с этого же периода на один меньше.
Модрич отобрал мяч у защитника на правом фланге, прострелил на линию вратарской и Иско расстрелял вратаря.
ГОООООООООООООООООООЛ! Иско делает дубль. 4:0.
Марсело обыграл на своем фланге защитника и навесил точно на голову Роналду, который четко пробил с семи метров.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Роналду! 11 гол бомбардира в чемпионате.
Единственный нападающий «Гранады» Кравец регулярно помогает в своей штрафной команде. В атаке украинец пока был не замечен.
«Гранада» – любимая команда Бензема, который отгрузил ей в Примере уже десятый мяч.
Судьи уже второй матч подряд подсвистывают мадридцам – в Кубке против «Севильи» тоже хватало ошибок.
Мадридч пробил из-за пределов штрафной, вратарь парировал, а Бензема забил из явного офсайда.
ГООООООООООООООООЛ! 2:0!
Нчего себе! Гости во второй раз проникли за игру в штрафную и даже завершили комбинцию ударом. Сампер щелкнул с 20 метров и получилось заметно выше.
Гол совершенно никак не повлиял на игру, в которой мадридцы забили с помощью первого же удара в створ. Мадридцы неспешно атакуют, а гости наглухо закрылись.
Игроки «Гранады» не понимают, что им делать – сразу бежать отыгрываться, или еще подождать, чтобы не накидали полную торбу.
Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате составляет уже 27 матчей (+23 =4). Такого не было у мадридцев с 1997 года.
Гости сами виноваты – если бы не грубая обрезка, то все могло для них сложиться не так печально.
Бензема после обрезки защитника «Гранады» тут же забросил мяч в штрафную на Иско и тот пробил под опорную ногу вратаря.
ГОООООООООООООООООЛ! Иско забивает, 1:0.
У гостей все перекрыто наглухо – практически не дают гости мадридцам свободного пространства.
А теперь Марсело щелкнул рядом со штангой с линии штрафной! Потихоньку нагнетает «Реал».
ОПАСНО! После навеса слева в штрафную «Гранады» Роналду коснулся головой мяча на дальней штанге, но удар у него не получился.
Нетипично для себя мадридцы сегодня обошлись без стартового штурма и вот уже мяч ходит в основном в середине поля.
Перед игрой прошло чествование всех игроков, кто играл за «Реал» и брал «Золотой мяч».
Роналду полез на четверых в штрафную, но очень прямолинейно и прогнозируемо. Защитники взяли числом.
Никак не удается мадридцам взвинтить обороты, темп ниже среднего.
Гости пока еще даже на чужую половину поля не выбирались, типичный автобус.
Марсело запускал по левому флангу Роналду, но пас головой бразильца получился очень сильным.
Карвахаль промчался правым флангом, поставил в штрафной корпус защитнику и упал. Корпус у защитника «Реала» недостаточно мощный.
Поехали!
Роналду вернулся в стартовый состав после небольших новогодних каникул.
Всем привет! «Реал» готов ушатать очередную жертву. Удастся ли «Гранаде» замахнуться на сенсацию?