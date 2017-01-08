Вильярреал
    -
    22:45
    08.01.17
    Эль Мадригал
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 17
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      Вильярреал - Барселона
      Чемпионат Испании - 8 января 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Франсиско Эскриба или Луис Энрике? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вильярреал – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вильярреал и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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