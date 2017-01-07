Лас Пальмас
Завершено
0
1
-
0
0
20:30
07.01.17
Эстадио де Гран Канария
Спортинг Хихон
    Чемпионат Испании • Тур 17
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Лас Пальмас
    • Спортинг Хихон
    • БоатенгЛивая
      89'
    • Кастельяно
      88'
    • Мере
      85'
    • Тана
      84'
    • Эль ЖарТана
      78'
    • КармонаSánchez
      75'
    • 74'
    • Гарсия
      69'
    • БабенАфиф
      65'
    • ЧопВигера
      60'
    • Торрес
      60'
    • Эль Жар
      55'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лас Пальмас - Спортинг Хихон
    Чемпионат Испании - 7 января 2017

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Лас Пальмас – Спортинг Хихон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Кике Сетьен или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Лас Пальмас – Спортинг Хихон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Лас Пальмас и Спортинг Хихон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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