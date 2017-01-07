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- 2-ой тайм
- БоатенгЛивая89'
- Кастельяно88'
- Мере85'
- Тана84'
- Эль ЖарТана78'
- КармонаSánchez75'
- 74'
- Гарсия69'
- БабенАфиф65'
- ЧопВигера60'
- Торрес60'
- Эль Жар55'
Перед матчем
Онлайн
Лас Пальмас - Спортинг Хихон
Чемпионат Испании - 7 января 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Лас Пальмас – Спортинг Хихон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Кике Сетьен или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лас Пальмас – Спортинг Хихон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лас Пальмас и Спортинг Хихон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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