Эйбар
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    18:15
    07.01.17
    Ипуруа
    Атлетико Мадрид
    Чемпионат Испании • Тур 17
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Эйбар
    • Атлетико Мадрид
    • Бебе
      90'
    • ГонсалесНано
      82'
    • Коке
      81'
    • ЛеонПенья
      76'
    • Гризманн
      74'
    • ТорресГамейро
      71'
    • ИнуиБебе
      68'
    • Ньигес
      54'
    • Перерыв
    • Эйбар
    • Атлетико Мадрид
    • ВрсалькоХуанфран
      45'
    • 1-ый тайм
    • Эйбар
    • Атлетико Мадрид
    • Врсалько
      29'
    • Гонсалес
      20'
    Перед матчем

    Онлайн
    Эйбар - Атлетико Мадрид
    Чемпионат Испании - 7 января 2017

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Хосе Луис Мендилибар или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Эйбар – Атлетико Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Эйбар и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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