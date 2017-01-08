Атлетик Бильбао
    -
    14:00
    08.01.17
    Сан-Мамес
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 17
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      Атлетик Бильбао - Алавес
      Чемпионат Испании - 8 января 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Алавес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эрнесто Вальверде или Маурисио Пеллегрино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетик Бильбао – Алавес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атлетик Бильбао и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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