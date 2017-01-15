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Гранада - Осасуна
Чемпионат Испании - 15 января 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Осасуна на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Лукас Алькарас или Petar Vasiljevic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Гранада – Осасуна? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Гранада и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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