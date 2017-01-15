Севилья
    -
    22:45
    15.01.17
    Стадион Рамон Санчес Писхуан
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 18
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      Онлайн
      Севилья - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 15 января 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хорхе Сампаоли или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Севилья – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Севилья и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Привет! Три дня назад мадриский «Реал» спасся с 1:3 за семь минут до конца и продлил беспроигрышную серию. Что покажет «Севилья» во втором матче подряд?

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